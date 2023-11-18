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Божович: «Я даже не увидел забитые мячи в матче «Балтики» и «Спартака»

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Помешала непогода.

Бывший главный тренер многих клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович оценил погодные условия матча «Балтики» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч», — рассказал черногорский специалист.

Встреча проходила в условиях серьёзного снегопада, из-за чего была остановка в первом тайме и увеличенный перерыв для очистки газона.

Источник: metaratings.ru

5 комментариев

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Вячеслав Припузов
Даже по телевизору большому сегодня в итогах тура было нихрена не видно, не то что с компьютера пришлось мучиться...дожили в 21 веке
+6
0
+6
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Сергей Илюшенков
Ответ Андрей Николаев
честно говоря я тоже не увидел как Спартак забил второй гол.
Что там говорить,я и первый гол увидел только по картинке его празднования и крика комментатора!
+6
0
+6
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Akmal' Yuldashev
У меня до сих пор глаза болят
+4
0
+4
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Андрей Николаев
честно говоря я тоже не увидел как Спартак забил второй гол.
0
0
0
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interested
Их на ощупь считали.
0
0
0
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