Божович: «Я даже не увидел забитые мячи в матче «Балтики» и «Спартака»

Помешала непогода.

Бывший главный тренер многих клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович оценил погодные условия матча «Балтики» и «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч», — рассказал черногорский специалист.

Встреча проходила в условиях серьёзного снегопада, из-за чего была остановка в первом тайме и увеличенный перерыв для очистки газона.

Источник: metaratings.ru