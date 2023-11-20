Агент Сафонов сравнил Бабича с бывшим футболистом «Спартака» Видичем

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах центрального защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.

«Если Бабич проявит себя на чемпионате Европы, то его можно будет дороже перепродать. Евро — это как чемпионат мира, где можно прибавить в цене, но также и сбавить. Всё зависит от его игры. К тому же у него не российский паспорт.

Могут ли возникнуть проблемы из-за отказа ряда европейских клубов сотрудничать с российскими командами? Футбол — это бизнес, если игрок нужен будет, то и с чёртом договорятся. Да, были примеры «Сассуоло», Эдуард Сперцян в «Аякс» из-за этого не поехал, ну, поедет в другой клуб. Арсен Захарян же уехал. Если Бабич проявит себя на чемпионате Европы, то варианты будут.

Бабич может повторить путь Видича, но, мне кажется, Неманя изначально был по классу выше. Он был топовым, поиграл потом за «Манчестер Юнайтед». Да и по возрасту он тогда был моложе», — сказал Сафонов.

19 ноября Бабич забил решающий мяч за сборную Сербии в матче 10-го тура группы G в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 против команды Болгарии (2:2) и помог коллективу выйти в финальную часть первенства.

27-летний Бабич перешёл в «Спартак» этим летом из испанской «Альмерии» за 5 миллионов евро и заключил контракт до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне серб провёл за красно-белых девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

Соотечественник Бабича Неманя Видич играл за «Спартак» с 2004 по 2006 год, а затем ушёл в английский «Манчестер Юнайтед».

Источник: legalbet.ru