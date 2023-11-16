Тукманов: «Тихонов, Юран, Аленичев больше достойны возглавлять «Спартак», чем Абаскаль»

Верит в бывших.

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что экс-футболисты «Спартака» Андрей Тихонов, Сергей Юран, Дмитрий Аленичев и Александр Мостовой больше достойны быть тренерами красно-белых, чем нынешний наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль.

«Я бы присоединился к мнению Александра Мостового, что тот, кто не играл в футбол, не может в полной мере тренировать. У человека, который играл в футбол, у него больше шансов стать тренером, потому что он прошёл школу игрока, был в этой шкуре, ему легче разговаривать, требовать, объяснять. Считаю, это одно из важнейших условий.

Тот же Абаскаль то выиграет, то проиграет, то команда хорошо играет, то по непонятным причинам — плохо. Чёрт его знает! Считаю, что наши ребята, которые играли в «Спартаке», — Тихонов, Юран, Аленичев, они более достойны возглавить команду. Тот же Саша Мостовой, если не главным тренером сразу, то может хотя бы входить в тренерский штаб. Тогда и опыт придёт, и знания. У нас много ребят, которые закончили играть, но, к сожалению, не могут себя проявить как тренеры. Всем команд не хватает, а кому-то и не доверяют».

Источник: legalbet.ru