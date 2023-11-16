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Тукманов: «Тихонов, Юран, Аленичев больше достойны возглавлять «Спартак», чем Абаскаль»

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Футбол Футбол

Верит в бывших.

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что экс-футболисты «Спартака» Андрей Тихонов, Сергей Юран, Дмитрий Аленичев и Александр Мостовой больше достойны быть тренерами красно-белых, чем нынешний наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль.

«Я бы присоединился к мнению Александра Мостового, что тот, кто не играл в футбол, не может в полной мере тренировать. У человека, который играл в футбол, у него больше шансов стать тренером, потому что он прошёл школу игрока, был в этой шкуре, ему легче разговаривать, требовать, объяснять. Считаю, это одно из важнейших условий.

Тот же Абаскаль то выиграет, то проиграет, то команда хорошо играет, то по непонятным причинам — плохо. Чёрт его знает! Считаю, что наши ребята, которые играли в «Спартаке», — Тихонов, Юран, Аленичев, они более достойны возглавить команду. Тот же Саша Мостовой, если не главным тренером сразу, то может хотя бы входить в тренерский штаб. Тогда и опыт придёт, и знания. У нас много ребят, которые закончили играть, но, к сожалению, не могут себя проявить как тренеры. Всем команд не хватает, а кому-то и не доверяют».

Источник: legalbet.ru

6 комментариев

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КБ Сергей
Если Абаскаль не тянет - это не значит, что его надо менять на кого угодно, лишь бы поменять. При всём уважении к нашим бывшим игрокам, ни один из названных, не готов возглавить Спартак, в ближайшие несколько лет. Набираться опыта надо в командах, которые не ставят перед собой самых высоких задач и которые готовы дать тренеру время на постановку игры, на набивание шишек и приобретение опыта. Где нет бешеного давления болельщиков, прессы и армии специалистов, которые точно знают как надо, но рассказывают об этом только на телеканале МатчТВ, пока ищут работу. Спартаку нужен опытный и авторитетный тренер, философия и видение игры которого, соответствовало бы философии Спартака, заложенной его основателями. Спартак - это не только про очки и титулы. Это про ИГРУ, которая привлекает и волнует болельщиков.
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bevooch
Мнение Тукманова о тренерах Спартака такое же интересное, как и мнение Червиченко о тренерах Боруссии.
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Konstantin Zorin
Тихонов, Аленичев и Юран появились не сегодня. Так, что ж вы их в своё Торпедо не приглашали? Че сразу в Спартак?
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Вячеслав Припузов
Да уж, кому как не Торпедо, загубившему команду давать советы кто лучше ....
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Victor Pavlovuch
Как же достали эти крики , что Спартак должен возглавить спартаковец! Такое ощущение, что люд. живут в параллельном мире - кто отправил Спартак в пердив и кто Спартак возродить и сделал великим , они напрочь забыли ; Вот только и долдонят _ Спартак должен тренировать спартаковец - ну тренировали его Карпин, Черчесов,Аленичев , весь пропитанный спартаковские духом Кононов и что? Просто оглушительных успехов добились? Нет ! Пора всем понять , что Спартак должен тренировать ТРЕНЕР , именно с большой буквы , и не важно какой он окраски!
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amatol
Особенно Барсик е пт мля
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