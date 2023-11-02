«Поставлю «Спартаку» три с плюсом». Шамиль Тарпищев оценил итоги красно-белых в первом круге РПЛ

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии подвел итоги первой половины сезона РПЛ для красно-белых.

«Не очень-то утешительно. Должно было быть лучше. Абаскаль до конца еще не определился, что у него главное, а что - нет. За первую половину сезона поставлю «Спартаку» три с плюсом», - заявил Тарпищев.

Напомним, что красно-белые завершили первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте, набрав 24 очка.

25 ноября «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики» в 16-м туре РПЛ.

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