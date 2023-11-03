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«Он может говорить все что хочет». Личка ответил Аршавину, заявившему, что стажировка в «Динамо» не дала ему ничего нового

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил Андрею Аршавину, заявившему о «бесполезности» стажировки в бело-голубом клубе.

«Он может говорить все что хочет. У каждого тренера свой подход. Он хороший ученик, но учеба - это одно дело, а другое - реальная жизнь и воплощение знаний на практике. Все нормально, у него могут быть другие мысли по поводу тренерства. В любом случае, Андрей - профессионал, он меня полностью понимает. Мы приятели, хорошо друг с другом ладим», - заявил Личка.

Напомним, что летом Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Экс-футболист «Зенита» проходил стажировку в московском «Динамо».

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1 комментарий

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Viktor Martunov
Ну да, с Мостовым ещё и КБ подымать будут, когда его дети подрастут( они по-моему в школе москвичей).
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