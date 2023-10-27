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Кечинов — об игре с «Локо»: «Спартак» может один матч провести здорово, а другой бесхарактерно»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

«Ожидаю очень интересную игру в этом матче. Как правило поединки с такими командами всегда проходят зрелищно. И сейчас ожидаю именно такую игру. Дополнительный интерес здесь, наверное, в том, что Дзюба будет играть против «Спартака». Мы прекрасно видели, что у него особый настрой на «красно-белых». Поэтому, думаю, и сейчас все это будет присутствовать.

Надеюсь, что «Спартак» сыграет с «Локомотивом» удачно. Делать какие-то прогнозы здесь очень сложно, поскольку «красно-белых» сейчас лихорадит. Они могут один матч провести здорово, а другой бесхарактерно. Надеюсь, что все-таки «Спартак» сыграет увереннее, и будет победа».

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