🚩 «У Абаскаля точно есть проблемы с российскими игроками. Многие из них зажрались». Агент Селюк о проблемах в «Спартаке»

Российский агент Дмитрий Селюк перечислил проблемы в московском «Спартаке».

«Конфликт в «Спартаке» безусловно существует, это ясно. Тут дело не в Соболеве, он не пришел на завтрак или куда-то опоздал. За это есть определенное наказание, это нормально.

То, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками, это точно. С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Они получают деньги, которые в Европе они не получали бы. А у нас зарабатывают миллионы», - заявил Селюк.

Добавим, что сегодня, ранее отстраненный Александр Соболев, тренировался в общей группе.

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