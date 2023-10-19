Спартак ТВ
Блог

🚩 «У Абаскаля точно есть проблемы с российскими игроками. Многие из них зажрались». Агент Селюк о проблемах в «Спартаке»

Клубы Клубы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Российский агент Дмитрий Селюк перечислил проблемы в московском «Спартаке».

«Конфликт в «Спартаке» безусловно существует, это ясно. Тут дело не в Соболеве, он не пришел на завтрак или куда-то опоздал. За это есть определенное наказание, это нормально.

То, что у Абаскаля есть проблемы с российскими игроками, это точно. С точки зрения цены и качества многие российские футболисты зажрались. Я не имею в виду конкретного футболиста. Они получают деньги, которые в Европе они не получали бы. А у нас зарабатывают миллионы», - заявил Селюк.

Добавим, что сегодня, ранее отстраненный Александр Соболев, тренировался в общей группе.

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Куликов
👍👍👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Куликов
Ответ КБ Сергей
Мнение авторитетного торговца шоколадом.))) Он бы всех зажравшихся россиян, во всех клубах, заменил на голодных негритят. И всем было бы счастье.)))
зачем вспоминать х пойми что? вот так и живём пару десятков лет воспоминаниями (Каррера и тот состав-исключение из воспоминаний)!!! если посмотреть по факту, то 👍👍👍 Селюку за слова. не одно поколение так считает... поменялось туча тренеров, игроков, собственников... а что изменилось? тише стало? Федун со своей дамой меньше начали говорить? нет! то же самое возвращается...((( сегодня, здесь и сейчас (что бы не происходило) я с тренером (не важно какая у него фамилия). надо поломать этот "порочный круг"!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Мнение авторитетного торговца шоколадом.))) Он бы всех зажравшихся россиян, во всех клубах, заменил на голодных негритят. И всем было бы счастье.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий