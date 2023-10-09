Тукманов: «У Черчесова за плечами хорошая футбольная история. Он способен помочь «Спартаку»

Хороший вариант.

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мыслями об информации о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Спартак».

− Для «Спартака» это хорошая кандидатура?

− Конечно. Черчесов - опытный тренер и знает, как работать. Он трудился в клубных командах и в сборной. Он в прошлом тренер и футболист национальной команды. У него за плечами хорошая футбольная история. Станислав Саламович - человек коммуникабельный, он хорошо взаимодействует с футболистами. В общем, хороший специалист.

− Чем конкретно Черчесов сейчас может помочь «Спартаку»?

− Ну, наверное, взаимодействие между звеньями улучшится, в игре будет больше порядка. Команда будет играть более организованно и не совершать элементарные ошибки. Есть там над чем работать тренеру. В общем, думаю, Черчесов способен помочь «Спартаку».

Источник: rusfootball.info