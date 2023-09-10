Видит в этом смысл.

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус прокомментировал новость о том, что Квинси Промес может получить гражданство РФ.

Недавно гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Квинси Промес может в скором времени получить паспорт РФ.

«История с получением гражданства — двоякая. С одной стороны, людей, которые обладают талантами, это не только футболисты, но и ученые, было бы интересно интегрировать в экономику России. Что касается футбола, у нас есть определенное разрешение на получение гражданства и история с налогообложением. Раньше россияне не платили процент, который получали. Второй момент — это легионерство, но тут есть определенные проблемы. Учитывая уголовную историю Промеса, для него получение паспорта жизненно важно. Ведь как только он покинет территорию России его могут арестовать. Наверное, и «Спартаку» это нужно. Например, в «Зените» Малком получил гражданство и уехал в Саудовскую Аравию. Ничего хорошего и плохого нет. На сегодняшний день, когда нет еврокубков, надо создавать условия, чтоб наши ребята получали шанс и прогрессировали», — сказал Белоус.

В сезоне-2023/24 Квинси Промес провел девять матчей за «Спартак», забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.