10 комментариев

Андрей Коновалов: «Абаскалю надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов высказался о поражении от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.
− Что происходит с Промесом? Почему он вообще незаметен?
− Видимо, у него сейчас не лучший момент в карьере. Пока он выглядит блекло.
− Абаскаль боится посадить его на лавку?
− Надо у него спросить. Конечно, Квинси – авторитетный футболист для команды. Наверное, здесь надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом. В этом задача тренера, решить эти вопросы с пользой для команды.
− «Краснодар» не имеет поражений в чемпионате. Команда прыгает выше головы, или вы не удивлены таким результатом?
− Я приятно удивлен, что «Краснодар» стал сильной командой. Она сбалансирована по линиям, мобильная, агрессивная, мощная, быстрая в атаке. Много футболистов, которых сложно удержать. Команда фактически без слабых мест. Мне она нравится.
− В таблице «Спартак» все ниже. Не возникнет психологических проблем?
− Конечно, команда не будет чувствовать себя уверенно с такими результатами и невыразительной игрой. Как я сказал, в этом виноват тренер, который постоянно тасует состав.
Источник: euro-football.ru
Промеса не очень то порежешь, я бы поставил на то, что скорее Квинси с его опытом порежет Абаскаля.