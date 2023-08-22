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Андрей Коновалов: «Абаскалю надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов высказался о поражении от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.

− Что происходит с Промесом? Почему он вообще незаметен?

− Видимо, у него сейчас не лучший момент в карьере. Пока он выглядит блекло.

− Абаскаль боится посадить его на лавку?

− Надо у него спросить. Конечно, Квинси – авторитетный футболист для команды. Наверное, здесь надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом. В этом задача тренера, решить эти вопросы с пользой для команды.

− «Краснодар» не имеет поражений в чемпионате. Команда прыгает выше головы, или вы не удивлены таким результатом?

− Я приятно удивлен, что «Краснодар» стал сильной командой. Она сбалансирована по линиям, мобильная, агрессивная, мощная, быстрая в атаке. Много футболистов, которых сложно удержать. Команда фактически без слабых мест. Мне она нравится.

− В таблице «Спартак» все ниже. Не возникнет психологических проблем?

− Конечно, команда не будет чувствовать себя уверенно с такими результатами и невыразительной игрой. Как я сказал, в этом виноват тренер, который постоянно тасует состав.

Источник: euro-football.ru

10 комментариев

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WelD
Зиньковский в старт, Промес на замену. Эффект был бы больше. Бестолковый Абаскаль этого не видит.
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Konstantin Zorin
Надо резать по Абаскалю! Промес и так пытается на поле исправлять его ошибки, хоть как-то организовать игру.
+7
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Валерий Салтыков
то, Жора, Дуарте, Денисов уже давно игроки лавки не видит только слепой и рыжий. Антоха к сожалению не вытаскивает ,а может из-за своего авторитета в чем-то и мешает играть другим. Игнатов без хребта, он не боец и хорошими играком вряд ли станет в таких матчах ему точно не место. Скорее всего рыжий просто собрался домой и ждёт увольнения и компенсации,по другому его фокусы не с составом не объяснить.
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Артур Межаков
Это он делает каждый матч...
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Celsius
"надо резать по живому...и с Промесом"
Промеса не очень то порежешь, я бы поставил на то, что скорее Квинси с его опытом порежет Абаскаля.
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7s6jnzxdnn
У абаскаля навязчивая идея это провести матч на ноль…. Да блин, пока не будут боятся твою атаку, твою оборону будут разматывать и выбегать всей командой на твою половину. Забивайте не думая о том, что можете пропустить, а потом уже придет игра в обороне…
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Дмитриев Юрий
Необходимо Промеса встряхнуть как то. Дать ему отдохнуть на лавке, выпускать на замену. Он устал, в первую очередь морально, от этого и игра не идёт. Джикия наоборот, бьётся в каждом эпизоде, но не вытягивает уже физически. Ну не может он играть за двоих защитников. Дуарте на поле вроде есть, а на самом деле его нет, по всем эпизодам проигрывает. В пару к Джикии поставить кого-то стабильнее, сильнее. Сейчас все защите примерно одинаковые, но вот стабильности пока не хватает всем. Может пора в бой сразу бросать новичка, без "прокатки" заменами. Ну или Гильермо стоит подумать над тремя защитниками, чтобы страховали друг друга. Ну и стоит подумать над хорошей поговоркой, что лучшая оборона - это атака. Просто не давать мяч сопернику, не давать им даже думать о своих атаках (как делает зенит).
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