10 комментариев

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов высказался о поражении от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.

− Что происходит с Промесом? Почему он вообще незаметен?

− Видимо, у него сейчас не лучший момент в карьере. Пока он выглядит блекло.

− Абаскаль боится посадить его на лавку?

− Надо у него спросить. Конечно, Квинси – авторитетный футболист для команды. Наверное, здесь надо резать по живому и с Джикией, и с Промесом. В этом задача тренера, решить эти вопросы с пользой для команды.

− «Краснодар» не имеет поражений в чемпионате. Команда прыгает выше головы, или вы не удивлены таким результатом?

− Я приятно удивлен, что «Краснодар» стал сильной командой. Она сбалансирована по линиям, мобильная, агрессивная, мощная, быстрая в атаке. Много футболистов, которых сложно удержать. Команда фактически без слабых мест. Мне она нравится.

− В таблице «Спартак» все ниже. Не возникнет психологических проблем?

− Конечно, команда не будет чувствовать себя уверенно с такими результатами и невыразительной игрой. Как я сказал, в этом виноват тренер, который постоянно тасует состав.

Источник: euro-football.ru