Хорошо поработали летом.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с «Уралом».

«Спартак» сейчас идет на первом месте, он выигрывает на кураже. Все вроде замечательно, все превосходно. Поэтому шансы «красно-белых» в этом матче, на мой взгляд, − 60 на 40. «Урал» сейчас вроде тоже неплохо смотрится, екатеринбуржцы хорошо начали сезон. Но они не имеют такой ротации состава, как у «Спартака». А это очень важно, когда матчи идут через два дня на третий. И у «красно-белых» как раз в ротации и преимущество».

«С «Нижним» в Кубке России они вроде мучились, но вышли люди и решили все вопросы в игре. Так же, как в свое время и в «Зените» выходили игроки и решали такие вопросы. Понятно, что еще сравнивать рановато, но все равно есть такие моменты. Потому что у «Спартака» сейчас, можно сказать, два с половиной состава. Думаю, что 2:1 он выиграет в предстоящем матче».

Источник: rusfootball.info