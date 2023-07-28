Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень новичка «Спартака» Тео Бонгонды.

«Бонгонда - очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен «Спартаку» и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», - заявил Юрий Семин.

Напомним, что Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» этим летом. В его активе гол и результативная передача в двух матчах за красно-белых.