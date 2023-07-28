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«Клубам РПЛ не хватает таких легионеров». Юрий Семин оценил уровень новичка «Спартака» Тео Бонгонды

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень новичка «Спартака» Тео Бонгонды.

«Бонгонда - очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Посмотрим, как он будет выступать на дистанции, но думаю, этот игрок будет полезен «Спартаку» и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», - заявил Юрий Семин.

Напомним, что Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» этим летом. В его активе гол и результативная передача в двух матчах за красно-белых.

5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Палыч, полностью согласен. 2 игры на замену выходил. Краснодаром вообще топ. Как с пулемёта пулял. Видно там играла команда от обороны, тут попал свою стихию. Рыжий сам 100 % выбирал игрока
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Ленид Вилькин
В этом году хорошая пока селекция:Бонгонда,который уже проявил себя,Медина думаю хорошо вольется,ну уж хорошего защитника тем более найдут:время еще есть.Да и звучание фамилий новичков какое изысканно-благородное....Санчес жаль сорвался....
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Дмитрий Сологубов
Лупит с левой, как из пушки.Проблемы соперникам обесечены.
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Карпов Стас
Ответ leonid2406
А теперь тоже самое в стихах! Просим, маэстро!
Заройся под поребрик!
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