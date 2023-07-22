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Мостовой указал, от чего зависит успех «Спартака» в матче с «Оренбургом»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча команды с «Оренбургом» в первом туре чемпионата Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, увидим ли мы в матче с «Оренбургом» завтра «Спартак» образца осени или весны прошлого сезона. Станет ясно, когда команда выйдет на поле. Не так давно был товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи».

В нем спартаковцы играли нормально. Они должны сейчас выглядеть нормально после межсезонья. Все зависит от футболистов. Если они хорошо готовы, мотивированы и на кураже, то может получиться приемлемый результат.

Вчерашний матч «Динамо» с «Краснодаром» тому подтверждение» – сказал Мостовой.

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2 комментария

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Игорь
браво Александр!!! ведь можешь комментировать адекватно когда захочешь!!)))
+1
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Ильдар Фарукшин
Что случилось Саша, 😊
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