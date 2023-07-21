Сильно верит в команду.

Футболисты московского «Спартака» должны начать сезон с крупной победы над «Оренбургом», нет разницы, кто тренирует команду соперника, заявил болельщик «красно‑белых» чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов.

− Жду разгрома «Оренбурга», вынесем 3:0 или 4:0. Видел игру с «Нефтчи», все понравилось. Мы должны решать свои задачи. Без разницы, кто тренер у соперника − Иржи Ярошик или Зинедин Зидан. Надеюсь, все будет хорошо в сезоне, ощущения пока позитивные.

− Кто из спартаковцев может «выстрелить» в этом сезоне?

− Нужно давать Павлу Мелешину шанс. Он здорово выглядит в играх, когда получает возможность. И пока Александр Соболев дисквалифицирован, нужно воспользоваться шансом, − сказал Спиридонов.

Встреча «Спартак» − «Оренбург» состоится в Москве в воскресенье и начнется в 17:30. Игру в прямом эфире покажет телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Источник: matchtv.ru