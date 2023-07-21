Спартак ТВ
Блог

Спиридонов: «Спартак» вынесет «Оренбург». Без разницы, кто тренер у соперника − Ярошик или Зидан»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Алексей Спиридонов Алексей Спиридонов
Футбол Футбол

Сильно верит в команду.

Футболисты московского «Спартака» должны начать сезон с крупной победы над «Оренбургом», нет разницы, кто тренирует команду соперника, заявил болельщик «красно‑белых» чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов.

− Жду разгрома «Оренбурга», вынесем 3:0 или 4:0. Видел игру с «Нефтчи», все понравилось. Мы должны решать свои задачи. Без разницы, кто тренер у соперника − Иржи Ярошик или Зинедин Зидан. Надеюсь, все будет хорошо в сезоне, ощущения пока позитивные.

− Кто из спартаковцев может «выстрелить» в этом сезоне?

− Нужно давать Павлу Мелешину шанс. Он здорово выглядит в играх, когда получает возможность. И пока Александр Соболев дисквалифицирован, нужно воспользоваться шансом, − сказал Спиридонов.

Встреча «Спартак» − «Оренбург» состоится в Москве в воскресенье и начнется в 17:30. Игру в прямом эфире покажет телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Источник: matchtv.ru

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскер Канаметов
вперёд красно -белые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный Человек
Смешно будет, если Спартак проиграет. Посмотрел бы на него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Хоть Оренбург уже успел подписать несколько южноамериканцев, всё равно Спартак должен побеждать такие клубы как Оренбург достаточно уверенно. Тем более на своём поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий