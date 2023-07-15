Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что защитник итальянского «Сассуоло» Рожерио Оливейра близок к переходу в «Спартак».

– Для чего этот футболист «Спартаку»?

– «Сассуоло», в принципе, неплохая команда. Что тут говорить? Новое правление, новые взгляды, нужно как-то отрабатывать. На этом многие деньги зарабатывают, поэтому так.

– Не лучше ли было за эти деньги купить опорного полузащитника?

– Вопрос спорный. Нам из года в год говорят одно и то же: «Надо своих игроков воспитывать, создавать что-то». Кто только это не говорил. А потом смотришь: если нужно добиться какого-то результата – покупают иностранца. И хороший тому пример – «Зенит», пять лет подряд чемпион нашей страны. Благодаря чему? Благодаря иностранцам. Что делать?

Мы же не виноваты, что иностранцы сейчас сильнее наших. Вот они и покупают. А если детально разбираться: взяли парня из «Кадиса», его особенно никто не знает. Купили за 8-9 млн – и вдруг он придёт и выстрелит? Здесь защитник, но а вдруг он нормальный?

– «Спартак» не берет молодых игроков: Рожерио 25 лет, Бонгонда – 27.

– Об этом я и говорил. А где свои молодые игроки? Но в нашем чемпионате все могут заиграть – и в 27, и в 37. У нас Нобоа в 38 лучший футболист. И он действительно один из лучших сейчас. Это я веду к тому, что не пойдёт у Абаскаля в этом сезоне – уберут его.

Придут другие. И что вы думаете, не будут брать никого? Конечно же, будут. Что далеко ходить? Пример: «Локомотив», немцы там подурили два с половиной года. Кого они только ни приглашали, покупали, продавали. Сейчас пришёл другой тренерский штаб, другое руководство.

И они тоже покупают, продают, покупают, продают. В «Спартаке» это было из года в год и будет, – сказал Мостовой.

«Спартак» и «Сассуоло» обсуждают последние детали сделки. Сумма трансфера 25-летнего левого защитника составит около 8 млн евро.

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