Спартак ТВ
Блог

Мостовой – о трансфере Рожерио: «Новое правление, нужно как-то отрабатывать, на этом многие деньги зарабатывают»

Клубы Клубы
Александр Мостовой Александр Мостовой
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что защитник итальянского «Сассуоло» Рожерио Оливейра близок к переходу в «Спартак».

– Для чего этот футболист «Спартаку»?

– «Сассуоло», в принципе, неплохая команда. Что тут говорить? Новое правление, новые взгляды, нужно как-то отрабатывать. На этом многие деньги зарабатывают, поэтому так.

– Не лучше ли было за эти деньги купить опорного полузащитника?

– Вопрос спорный. Нам из года в год говорят одно и то же: «Надо своих игроков воспитывать, создавать что-то». Кто только это не говорил. А потом смотришь: если нужно добиться какого-то результата – покупают иностранца. И хороший тому пример – «Зенит», пять лет подряд чемпион нашей страны. Благодаря чему? Благодаря иностранцам. Что делать?

Мы же не виноваты, что иностранцы сейчас сильнее наших. Вот они и покупают. А если детально разбираться: взяли парня из «Кадиса», его особенно никто не знает. Купили за 8-9 млн – и вдруг он придёт и выстрелит? Здесь защитник, но а вдруг он нормальный?

– «Спартак» не берет молодых игроков: Рожерио 25 лет, Бонгонда – 27.

– Об этом я и говорил. А где свои молодые игроки? Но в нашем чемпионате все могут заиграть – и в 27, и в 37. У нас Нобоа в 38 лучший футболист. И он действительно один из лучших сейчас. Это я веду к тому, что не пойдёт у Абаскаля в этом сезоне – уберут его.

Придут другие. И что вы думаете, не будут брать никого? Конечно же, будут. Что далеко ходить? Пример: «Локомотив», немцы там подурили два с половиной года. Кого они только ни приглашали, покупали, продавали. Сейчас пришёл другой тренерский штаб, другое руководство.

И они тоже покупают, продают, покупают, продают. В «Спартаке» это было из года в год и будет, – сказал Мостовой.

«Спартак» и «Сассуоло» обсуждают последние детали сделки. Сумма трансфера 25-летнего левого защитника составит около 8 млн евро.

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Булгаков
"Не пойдёт у Абаскаля в этом сезоне - его уберут" а в голове у Царя- и наконец то поставят меня))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelD
Опять не доволен царь =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada-Greta
Нашёл чем упрекнуть, дескать, покупают-продают. Все команды покупают-продают. И Бавария, и МС, и Ювентус, и Реал, и Барселона... и Факел, и Химки... Назови кто не покупает, не продаёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий