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«Тогда и для Дзюбы с Володькой Быстровым должны найти добрые слова». Зарема о поздравлении Бакаева пресс-службой «Спартака»

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Зарема Салихова высказалась о том, что «Спартак» поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы с Володькой Быстровым должны найти добрые слова.

Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», - заявила супруга бывшего президента «Спартака» Зарема Салихова.

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. Пресс-служба «Спартака» поздравила игрока с днем рождения.

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2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Для меня бакаев перевернутая страница, и ничто не связано со Спартаком. Пустышка
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Александр Быкович
Вот где где, а тут я со скандалисткой полностью согласен!
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