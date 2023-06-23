Стал игроком основы клуба Лиги 1.

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал трансфер Максимилиано Кофрие в «Клермон». 27 июня красно-белые объявили об уходе футболиста.

Напомним, бельгийский защитник выступал за французский клуб в сезоне-2022/23 на правах аренды. По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составила 3,5 млн евро и деньги уже пришли в «Спартак».

«Спартак» получил деньги за Кофрие, а это уже плюс. Он много не играл в России. Можно было бы дать ему еще времени в клубе. Во Франции он же играет, а у нас его сразу начали хаять. К сожалению, у нас такое происходит часто. Кофрие играть умеет. Моментов в технике ему не хватает, но руководство решило его продать. Главное, что деньги получили, хорошая сделка. Теперь будут деньги на центрального защитника», — сказал Шавло.

Кофрие перешел в «Спартак» летом 2021 года. За все время он провел 26 матчей за красно-белых.

Источник: «РБ Спорт»