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Руслан Литвинов: «Абаскаль — шикарный тренер. Сплотил нас, создал очень сильный коллектив»

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Доволен тренером.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал главного тренера «красно‑белых» Гильермо Абаскаля шикарным специалистом. Испанец возглавляет «Спартак» с прошлого лета.

− Абаскаль остается. Что он за тренер?

− Шикарный тренер. Его выделяет, что он много внимания уделяет психологии игроков. Разговаривает со всеми, умеет подбирать нужные слова перед матчами.

− Есть ощущение, что в «Спартаке» сейчас прям по‑хорошему банда. Вы не ломаетесь при любом счете.

− Да. За счет чего? Абаскаль сплотил нас, создал очень сильный коллектив. Все друг за друга бьются.

− Он такой же эмоциональный на тренировках, как в играх?

− В играх всё гораздо эмоциональнее. Потому что это важный момент карьеры для всех нас, — заявил Литвинов. «Красно‑белые» набрали 54 очка и заняли третье место в МИР РПЛ‑2022/23.

Источник: matchtv.ru

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