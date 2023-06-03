Руслан Литвинов: «Абаскаль — шикарный тренер. Сплотил нас, создал очень сильный коллектив»
Доволен тренером.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал главного тренера «красно‑белых» Гильермо Абаскаля шикарным специалистом. Испанец возглавляет «Спартак» с прошлого лета.
− Абаскаль остается. Что он за тренер?
− Шикарный тренер. Его выделяет, что он много внимания уделяет психологии игроков. Разговаривает со всеми, умеет подбирать нужные слова перед матчами.
− Есть ощущение, что в «Спартаке» сейчас прям по‑хорошему банда. Вы не ломаетесь при любом счете.
− Да. За счет чего? Абаскаль сплотил нас, создал очень сильный коллектив. Все друг за друга бьются.
− Он такой же эмоциональный на тренировках, как в играх?
− В играх всё гораздо эмоциональнее. Потому что это важный момент карьеры для всех нас, — заявил Литвинов. «Красно‑белые» набрали 54 очка и заняли третье место в МИР РПЛ‑2022/23.
Источник: matchtv.ru
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