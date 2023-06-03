Доволен тренером.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал главного тренера «красно‑белых» Гильермо Абаскаля шикарным специалистом. Испанец возглавляет «Спартак» с прошлого лета.

− Абаскаль остается. Что он за тренер?

− Шикарный тренер. Его выделяет, что он много внимания уделяет психологии игроков. Разговаривает со всеми, умеет подбирать нужные слова перед матчами.

− Есть ощущение, что в «Спартаке» сейчас прям по‑хорошему банда. Вы не ломаетесь при любом счете.

− Да. За счет чего? Абаскаль сплотил нас, создал очень сильный коллектив. Все друг за друга бьются.

− Он такой же эмоциональный на тренировках, как в играх?

− В играх всё гораздо эмоциональнее. Потому что это важный момент карьеры для всех нас, — заявил Литвинов. «Красно‑белые» набрали 54 очка и заняли третье место в МИР РПЛ‑2022/23.

Источник: matchtv.ru