Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи объяснил, почему московской команде очень важно победить в заключительном матче сезона РПЛ с «Крыльями Советов».

«Спартаку» надо стараться побеждать «Крылья Советов» с удвоенной силой. Самое обидное, что раньше всё было в руках «Спартака», а теперь должны смотреть на матч ЦСКА — «Ростов».

Но спартаковцы будут настроены на победу — всё-таки последняя игра в сезоне. Надо оставить хороший след для болельщиков, чтобы они сделали Fan ID на следующий сезон. Смотреть на пустые трибуны — безобразие.

Мне кажется, что «Спартак» победит, но уже боюсь говорить что-то хорошее, потому что постоянно появляются какие-то подводные камни.

«Крылья Советов» — хорошая команда. А если посчитать футболистов, которых они продали, то могли претендовать чуть ли не на первое место», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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