Спартак ТВ
Блог

В «Генке» опровергли слухи об интересе к игроку «Спартака» Шамару Николсону

Клубы Клубы
Шамар Николсон Шамар Николсон
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Генк Генк
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Пока остается в Москве.

Пресс-атташе бельгийского «Генка» Руди Паскаль опроверг новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

Ранее бельгийский журналист сообщил, что «Генк» рассматривает ямайца в качестве одного из вариантов для усиления атаки.

«Впервые слышу об интересе «Генка» к Николсону. Ни о чем таком не знаю», — сказал Паскаль.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Источник: sport-express.ru

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Утка???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий