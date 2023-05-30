В «Генке» опровергли слухи об интересе к игроку «Спартака» Шамару Николсону
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Пресс-атташе бельгийского «Генка» Руди Паскаль опроверг новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.
Ранее бельгийский журналист сообщил, что «Генк» рассматривает ямайца в качестве одного из вариантов для усиления атаки.
«Впервые слышу об интересе «Генка» к Николсону. Ни о чем таком не знаю», — сказал Паскаль.
Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.
Источник: sport-express.ru
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