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Роша мог провоцировать Соболева, считает легенда «Спартака» Титов

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Не сразу понял, за что удалили игрока ЦСКА.

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил мнение, что удалению нападающего «красно-белых» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА могла предшествовать провокация со стороны защитника армейцев Виллиана Роши.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла в воскресенье на стадионе «красно-белых» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля Соболева и Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. Защитник ЦСКА получил красную карточку, когда в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что произошло. После матча форвард «Спартака» принес извинения за свой поступок.

«Саша понимает сам, что он сделал неправильно. Я сам переживаю. Я тоже смотрел и не понимал, за что удалили Рошу. Оказывается, Соболев показал ему этот жест не просто так, якобы были какие-то провокации. По картинке мне показалось, что удаления не было у Роши, а потом оказывается, что все не так просто. Опять же, Соболев неправ был однозначно. Но, видимо, была провокация. Как было – разберутся на КДК», – сказал Титов.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пройдет в среду.

Источник: rsport

4 комментария

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Владимир Молявин
Правда странно, почему вдруг такое поведение? Я Соболева не оправдываю, но с Титовым согласен.
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Leon9
За 5 мин до этого Роша должен был получить жёлтую именно на Соболеве...
Но про это никто не говорит.
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Трусики Бочкаревой
Какие провокации ? Соболев в каждой игре себя так ведет
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