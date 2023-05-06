Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин специально для «РБ Спорт» отреагировал на критику со стороны болельщиков и экспертов в адрес защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте.

— Даже не знаю, что делать с Дуарте. Стоит отметить, что он мало провел матчей в РПЛ, а когда выходил, то допускал грубые ошибки. Оценить его игру сложно — может, он волнуется, не нашел себя или плохо понимает по-русски? Или, может, еще не привык к команде? Здесь нужно разобраться, в чем причина такой игры.

Я до перехода в «Спартак» про Дуарте ничего не слышал, но ведь по каким-то причинам его купили, верно? Молодой здоровый парень с неплохими данными для центрального защитника. Но пока играет с очень грубыми ошибками, поэтому пока непонятно, что он из себя представляет.

Дуарте – легионер, за которого заплатили деньги и наверняка дали ему солидную зарплату, поэтому держать в запасе его особого смысла нет. «Спартак» же покупал его с какой-то целью, но вряд ли эта цель была в том, чтобы Алексис сидел на лавке, ведь у нас и своих кандидатов на это место полно. Следует узнать у Абаскаля, нужен ли ему Дуарте. Этот вопрос должны задать журналисты Гильермо, чтобы он рассказал о том, в какой роли он видит Алексиса. Вот тогда всем сразу станет понятно, чего в клубе ждут от Дуарте, а наши разговоры – лишь предположения, — сказал Гладилин.

В этом сезоне на счету Дуарте шесть матчей в РПЛ. В поединке 26-го тура РПЛ с «Зенитом» парагваец получил красную карточку за фол на Малкоме и может быть дисквалифицирован на три встречи.

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