Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал турнирное положение красно-белых в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, можно будет считать провалом, если «Спартак» финиширует за пределами топ-3.

«Непопадание «Спартака» в тройку РПЛ будет провалом. Быть на пьедестале очень ценно, даже несмотря на отсутствие еврокубков. «Спартак» — это народная команда. Для клуба важно быть как можно выше – к нему всегда пристальное внимание.

Осенью «Спартаку» и Абаскалю пели дифирамбы. Все думали, что они составят конкуренцию «Зениту». А возобновление сезона после зимних сборов не удалось. Тяжёлые победы над аутсайдерами и потери очков в домашних матчах… Вылет из Кубка России от «Акрона» — тоже огромный минус. Даже провал.

Цель «Спартака» в оставшихся играх — занять второе место. Но в весенней части сезона ЦСКА смотрится лучше, нежели «Ростов» и «Спартак». Мне кажется, армейцы займут второе место, «Спартак» — третье, а «Ростов» останется без медалей», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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