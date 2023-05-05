Спартак ТВ
Блог

«Непопадание в топ-3 РПЛ будет провалом. Осенью Абаскалю пели дифирамбы». Дьяков — о финале сезона «Спартака»

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Клубы Клубы
Виталий Дьяков Виталий Дьяков
Футбол Футбол

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал турнирное положение красно-белых в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, можно будет считать провалом, если «Спартак» финиширует за пределами топ-3.

«Непопадание «Спартака» в тройку РПЛ будет провалом. Быть на пьедестале очень ценно, даже несмотря на отсутствие еврокубков. «Спартак» — это народная команда. Для клуба важно быть как можно выше – к нему всегда пристальное внимание.

Осенью «Спартаку» и Абаскалю пели дифирамбы. Все думали, что они составят конкуренцию «Зениту». А возобновление сезона после зимних сборов не удалось. Тяжёлые победы над аутсайдерами и потери очков в домашних матчах… Вылет из Кубка России от «Акрона» — тоже огромный минус. Даже провал.

Цель «Спартака» в оставшихся играх — занять второе место. Но в весенней части сезона ЦСКА смотрится лучше, нежели «Ростов» и «Спартак». Мне кажется, армейцы займут второе место, «Спартак» — третье, а «Ростов» останется без медалей», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Источник

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Если Спартак продолжит так играть, то железно будет вторым.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ещё один "эксперт"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no name
а смысл сейчас какого-то места, кроме первого?🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Сезон и так уже провален , единственная интрига борьба за второе место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ no name
а смысл сейчас какого-то места, кроме первого?🤔
Ну, а смысл вообще играть в РПЛ тогда, если места не имеют значения? Это соревнование, само по себе вполне целостное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий