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«Обсуждать действия других не надо». Юрий Гаврилов оценил реакцию Заремы Салиховой на судейство в матче «Зенит» - «Спартак»

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Каждый занимается своим делом.

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова Заремы Салиховой о судействе.

«Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своей работой. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они сами отвечают за свои действия.

Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди и ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные, но есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские вердикты и выносит решение.

Что касается Заремы, то я не нахожусь на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Нужно каждому выполнять свои обязанности. Нам, футболистам, всегда говорили: не спорьте с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», - заявил Гаврилов.

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ещё раз с юбилеем и с праздником Победы ❤️❤️❤️❤️
+4
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Виталий
Ну то что сказал судья егоров это неприемлемо , за такое как минимум можно морду разбить , надо быть по аккуратнее в выражениях и следить за своим языком
+1
0
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Милитриса Кирбитьевна
Заголовок, конечно, тот еще.
+1
0
+1
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interested
Что за чудовище справа? Персонаж из компьютерных игр?
0
0
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