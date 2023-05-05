Каждый занимается своим делом.

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова Заремы Салиховой о судействе.

«Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своей работой. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они сами отвечают за свои действия.

Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди и ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные, но есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские вердикты и выносит решение.

Что касается Заремы, то я не нахожусь на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Нужно каждому выполнять свои обязанности. Нам, футболистам, всегда говорили: не спорьте с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», - заявил Гаврилов.

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