14 комментариев

Поставил под сомнения его игровую форму.

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачную игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом». «Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привёз гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения… Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова — он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», — сказал Нигматуллин.

Источник: championat.com