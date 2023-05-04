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Нигматуллин: «Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так нельзя»

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Поставил под сомнения его игровую форму.

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачную игру вратаря красно-белых Александра Селихова в матче с «Зенитом». «Ошибка Селихова в матче с «Зенитом» очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привёз гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения… Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова — он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом», — сказал Нигматуллин.

Источник: championat.com

14 комментариев

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Ленид Вилькин
Главное:чтобы ошибки Селихова,да и Дуарте не вошли в привычку, а послужили им наукой......Хотя лучше Нигматуллина не скажешь....
+5
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+5
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Виталий
Очень ошибся и ошибка эта очень много стоила , жду Макси в основе , а Сехихову терпения и вернуть себе прежнюю форму
+5
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+4
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Konstantin Zorin
Ответ Виталий
Очень ошибся и ошибка эта очень много стоила , жду Макси в основе , а Сехихову терпения и вернуть себе прежнюю форму
Селихов и Макси одинаковые, нужно ещё вратаря искать.
+3
0
+3
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Шухрат Казыев
Почему Спартаку не поддержать вратаря ? Все ошибаются, хотя получилось очень глупо.
+2
0
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Гладиатор911
Все бывает. Пускай себя вспомнит.
+1
0
+1
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Дмитрий Беляев
Ответ Ленид Вилькин
Главное:чтобы ошибки Селихова,да и Дуарте не вошли в привычку, а послужили им наукой......Хотя лучше Нигматуллина не скажешь....
У Селихова это уже привычка, стоит даже не дергается, толи болт положил, толи на ставках гоняет
+1
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+1
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maxi_wind
пусть посидит до конца сезона, пижон. Надо Макси дать шанс
+1
-1
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Игорь Стукачев
Он всегда медлит и было предчуствие что когда то это случится. В таких матчах так играть нельзя, это расп.........
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Иван Правспарт
Поддержать конечно надо но его же никто не расстреливает надо дать время подумать над своими ошибками подтянуть физическую и психологическую форму.
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Все будет Ок
Слил отработку, как и его коллега «береза» в 90-х.
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Дмитрий Беляев
Ответ Konstantin Zorin
Селихов и Макси одинаковые, нужно ещё вратаря искать.
Свинов есть если уверенность поймает будет один из лучших в рпл
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Дмитрий Шаронов
Ответ Konstantin Zorin
Селихов и Макси одинаковые, нужно ещё вратаря искать.
Молодёжи надо давать шанс, чтобы эти двое были в тонусе, и помнили что незаменимых нет
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