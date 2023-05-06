Придется защищаться контрактами.

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход легионеров из «Зенита». В настоящий момент в составе сине-бело голубых играет девять легионеров. «В «Зените» собраны самые сильные легионеры РПЛ. Это их большое достижение на данный момент, но и серьезная проблема в будущем. Уже пошли слухи, что Малком летом может уйти. Глядишь, вместе с ним и другие бразильцы покинут Санкт-Петербург. Тогда у команды Семака будут большие кадровые проблемы. Что будут делать? Ресурс «Зенита» позволяет переманить к себе сильнейший российских игроков. Думаю, на это и будет сделана ставка. После ухода бразильцев «Зенит» начнет грабить конкурентов — «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Там много молодых и перспективных футболистов», — заявил Кавазашвили. В ближайшем туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 7 мая на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»