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Анзор Кавазашвили: «После ухода бразильцев «Зенит» начнет грабить конкурентов − «Спартак» и ЦСКА»

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Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили
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Придется защищаться контрактами.

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход легионеров из «Зенита». В настоящий момент в составе сине-бело голубых играет девять легионеров. «В «Зените» собраны самые сильные легионеры РПЛ. Это их большое достижение на данный момент, но и серьезная проблема в будущем. Уже пошли слухи, что Малком летом может уйти. Глядишь, вместе с ним и другие бразильцы покинут Санкт-Петербург. Тогда у команды Семака будут большие кадровые проблемы. Что будут делать? Ресурс «Зенита» позволяет переманить к себе сильнейший российских игроков. Думаю, на это и будет сделана ставка. После ухода бразильцев «Зенит» начнет грабить конкурентов — «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Там много молодых и перспективных футболистов», — заявил Кавазашвили. В ближайшем туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 7 мая на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Источник: «РБ Спорт»

5 комментариев

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тралмейстер
1) На московских командах свет клином не сошёлся.
2) Возвращение своих воспитанников - это то-же грабёж?
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Виктор Поникаров
не исключено...
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Kuba Official
непонятно, что будет мешать Зениту купить качественных легов из Латинской Америки за хорошие деньги. что ни говори, а финансы и уровень их селекции позволяет укрепиться добротными новичками
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Алексей Букарев
Ответ тралмейстер
1) На московских командах свет клином не сошёлся. 2) Возвращение своих воспитанников - это то-же грабёж?
1) Согласен, будут грабить ещё Крылья Советов, Урал и тд.
2) Пусть возвращают, но только своих воспитанников. Результаты подтвердят правильность утверждения знаменитого спартаковца.
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тралмейстер
Ответ Алексей Букарев
1) Согласен, будут грабить ещё Крылья Советов, Урал и тд. 2) Пусть возвращают, но только своих воспитанников. Результаты подтвердят правильность утверждения знаменитого спартаковца.
Как знать, как знать....
Насчёт грабежа КС, Урал итд. Не москвичам говорить о "грабежах".Чья б мычала....
И потом игрока ушедшего из клуба борющегося за выживание, в клуб борющейся за чемпионство - понять можно.
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