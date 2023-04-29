Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов объяснил Vprognoze.ru, почему ухудшились результаты московского «Спартака».

«Наверное, сказывается отсутствие опыта у главного тренера Гильермо Абаскаля. Начало было хорошее, а потом «Спартак» притормозил. И в развитии командной игры, и в индивидуальном плане.

Испанский специалист дал возможность проявить себя молодым игрокам. Но для их прогресса нужна дальнейшая работа. А её, видимо, пока нет, и потому начался спад.

Но в целом, «Спартак» показал неплохие результаты. Значит в методике Абаскаля есть что-то полезное».

После весеннего возобновления чемпионата Российской Премьер-лиги «Спартак» одержал 3 победы при 4 ничьих и 1 поражении с разницей забитых и пропущенных мячей 14-13. Кроме того, москвичи выбыли из розыгрыша Кубка России.

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