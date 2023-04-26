Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу борьбы за призовые места в чемпионате РПЛ и претендентах на вылет.

- Не знаю, кто каким будет. Понимаю только четко, что "Зенит" первым станет. А вот за второе место борьба предстоит. В ней будут участвовать ЦСКА, "Ростов", "Спартак".

- Чьи шансы на второе место выглядят более предпочтительными?

- Никто стабильно не выступает. Что "Спартак" лихорадит, что "Ростов", да и тот же ЦСКА. Так что тот, кто в ближайшее время меньше очков потеряет, тот и возьмет серебро. Все три команды имеют шансы занять второе место.

- Как думаете, кто вылетит в Первую лигу?

- "Торпедо", мое мнение, однозначно вылетит. "Нижний" последний матч вроде выиграл. Думаю, что три команды - "Факел", "Нижний", "Химки" - будут бороться за переходные игры.

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