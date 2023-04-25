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Александр Мостовой: «Не понял, зачем нужен Fan ID»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об использовании карты болельщика (Fan ID).

Напомним, вчера Мостовой посетил матч между «красно-белыми» и «Краснодаром».

- Вчера вы впервые за последние три года посетили матч «Спартака». Как вам опыт использования Fan ID?

- Немного вас поправлю, последний раз на игре «Спартака» я был где-то два с половиной года назад. До этого меня пару раз приглашали на игры в качестве эксперта. Я изначально не понимал, для чего эта система вводилась. Вчера я немного испугался, когда пришёл на стадион где-то за сорок минут до начала игры.

На трибунах я увидел очень небольшое количество зрителей. На секунду подумал, что мы рано приехали, но мне сказали, что болельщиков особо не прибавится.

С другой стороны, я оформил эту карту за два дня до игры. Я сходил в МФЦ, мне там за десять минут сделали Fan ID, никаких проблем не возникло. На стадион тоже зашёл без проблем. Не понял, зачем эта система нужна.

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1 комментарий

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Виталий
Все не понимают , совершенно бестолковое нововведение
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