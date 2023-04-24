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«Пообщался с Абаскалем час и понял: «Еду в Россию!» Бальде о переходе в «Спартак»

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Кейта Бальде рассказал, как он принял решение о переходе в «Спартак».

— Когда ты уходил из «Кальяри», воспользовавшись специальной опцией в контракте, то попросил агента найти совершенно другой вариант в новой для себя лиге. Почему возникло такое желание?

— В тот момент мне хотелось изменить абсолютно все: страну, культуру, язык. У меня были различные варианты, в том числе в Италии и Испании, но после обсуждения с семьей остановился именно на возможности поиграть в России. Когда поступило предложение от «Спартака», я стал подробно изучать историю клуба и узнавать больше об игроках из текущего состава. Это был тот самый отличный шанс полностью поменять жизнь, поэтому просто собрал вещи и поехал. Во мне никогда не было страха перед новыми вызовами. Я прекрасно знаю, на что способен как футболист.

— Быстро принял решение о переходе?

— Мой агент Федерико Пасторелло рассказал мне о серьезном интересе со стороны «Спартака» и желании главного тренера лично связаться со мной. Мы с Абаскалем созвонились по видеосвязи, проговорили час о футболе и жизни, после чего я сразу понял: «Еду!»

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1 комментарий

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Yury Kazimir
Нормально паренёк играет
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