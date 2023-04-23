14 комментариев

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал неудачную серию московского клуба. «Рано стали пророчить «Спартаку» успех, я уже говорил, всё будет ясно по окончанию сезона, а болельщики и специалисты заговорили еще в прошлом году, что «Спартак» в первой части сезона набрал ход, но, видимо, и тренер не справился, он впервые проводил такую длительную предсезонную подготовку в России.

Поэтому были допущены ошибки, и психологически команда надломилась, сказалось давление, что нужно бороться с «Зенитом», нужно выигрывать Кубок, не все футболисты сумели с этим справиться. Нужно ли увольнять Абаскаля, если «Спартак» продолжит так выступать? Ну, человек пришел в большой клуб, который борется за самые высокие места, самый популярный клуб.

Тут нет времени на то, чтобы работать на перспективу сезон-два-три. Есть клубы, где нет никаких особых задач, там подготовить надо футболистов, и через три года можно будет давать результат. А в «Спартаке» нужно давать результат сейчас и сегодня.

Поэтому, конечно, если тренер проваливается, несколько неудачных матчей проходит, то могут последовать радикальные меры: замена тренера, это во всех больших клубах так оно и есть. Представьте, что «Зенит» не будет выигрывать семь туров, естественно, что будет, какие выводы будут сделаны?

«Спартак» такой же большой клуб, как «Зенит», и у него так же стоят высокие задачи, поэтому если у команды несколько неудачных матчей, то все начинают говорить, что нужно сменить тренера. Можно ли назвать сезон провальным, если «Спартак» после вылета из Кубка еще и не попадет в тройку лидеров?

То, что уже вылетели из Кубка от команды Первой лиги — уже провал, такого не может быть у команды, которая борется за самые высокие места в Премьер-Лиге и хотела победить в Кубке.

А если еще команда не попадет в тройку призеров, то это будет для клуба катастрофой, ведь вкладываются такие огромные деньги, покупаются футболисты за большие деньги в зимний трансферный период, и тренеру продлили контракт, тоже, наверное, увеличили зарплату, конечно, это будет катастрофой».

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