14 комментариев

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Чернышов: «Вылет из кубка – уже провал. А если в тройку не попадут – катастрофа»

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Андрей Чернышов Андрей Чернышов
Футбол Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал неудачную серию московского клуба.  «Рано стали пророчить «Спартаку» успех, я уже говорил, всё будет ясно по окончанию сезона, а болельщики и специалисты заговорили еще в прошлом году, что «Спартак» в первой части сезона набрал ход, но, видимо, и тренер не справился, он впервые проводил такую длительную предсезонную подготовку в России.

Поэтому были допущены ошибки, и психологически команда надломилась, сказалось давление, что нужно бороться с «Зенитом», нужно выигрывать Кубок, не все футболисты сумели с этим справиться.  Нужно ли увольнять Абаскаля, если «Спартак» продолжит так выступать? Ну, человек пришел в большой клуб, который борется за самые высокие места, самый популярный клуб.

Тут нет времени на то, чтобы работать на перспективу сезон-два-три. Есть клубы, где нет никаких особых задач, там подготовить надо футболистов, и через три года можно будет давать результат. А в «Спартаке» нужно давать результат сейчас и сегодня.

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Поэтому, конечно, если тренер проваливается, несколько неудачных матчей проходит, то могут последовать радикальные меры: замена тренера, это во всех больших клубах так оно и есть. Представьте, что «Зенит» не будет выигрывать семь туров, естественно, что будет, какие выводы будут сделаны?

«Спартак» такой же большой клуб, как «Зенит», и у него так же стоят высокие задачи, поэтому если у команды несколько неудачных матчей, то все начинают говорить, что нужно сменить тренера. Можно ли назвать сезон провальным, если «Спартак» после вылета из Кубка еще и не попадет в тройку лидеров?

То, что уже вылетели из Кубка от команды Первой лиги — уже провал, такого не может быть у команды, которая борется за самые высокие места в Премьер-Лиге и хотела победить в Кубке.

А если еще команда не попадет в тройку призеров, то это будет для клуба катастрофой, ведь вкладываются такие огромные деньги, покупаются футболисты за большие деньги в зимний трансферный период, и тренеру продлили контракт, тоже, наверное, увеличили зарплату, конечно, это будет катастрофой».

Радует, что «Спартак» может быть конкурентоспособен, но скандалы не красят клуб» — Чернышов

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14 комментариев

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Zyuk42
Мы прекрасном помним Чернышова на посту главного тренера московского Спартака. И тогда и сейчас, вся его тренерская карьера и гроша ломанного не стоит. И уж точно комментировать игру Абаскаля у него нет никаких на то оснований.
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Павел Ермаков
Ошибка в тексте.зенит такой же большой клуб,как Спартак.А не наоборот.Провала никакого нет.Мы и так были в попе.Плюс основные игроки сломались.Молодежь не стабильна.Плюс судьи внесли психологический надлом.Работаем дальше.В обычном режиме.
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Abriel
Чернышов это голова
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Evincive
Какое право говорить о "Спартаке" имеет этот бромантановый тренер, с позором вышибленный из команды.
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Сергей Круглов
Да, вылет из кубка провал, кубок надо было выигрывать, а вот не попадание в какую то пресловутую тройку, которая вообще ни чего не даёт без Европы, считаю полной фигней
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Павел Ермаков
А Краснодар порвём,как грелку.Хотя все ждут обратного.
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Валерий Глубокий
Кто такой Черныш ?))) Да никто )))
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Abriel
Ответ Zyuk42
Пустая и глупая голова
точняк
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nikolakovalenko@mail.ru
Да мы уже привыкли
Напугал
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Сироткин Александр
Полный бред
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ivgr
Будем надеяться, что не попадет даже в четверку
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Ширко1986
Какой же ты крутой, оказывается по итогу сезона все определяется)) ну давай мы тогда все отключимся от телевизора, последний тур посмотрим и тогда уже всякие передачи и таких как ты спрашивать будем что и как.

Все такие честные и опытные) был бы тренером, сейчас бы говорил что каждый матч как финал, пока есть теоретические шансы зенит поздравлять рано))

А каким тренером был мы помним все)))
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Zyuk42
Ответ Abriel
Чернышов это голова
Пустая и глупая голова
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ktibr
Ответ Evincive
Какое право говорить о "Спартаке" имеет этот бромантановый тренер, с позором вышибленный из команды.
Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу… а кто не бромонтанил? ... — Нет, ну все выглядели людьми, и только вы проявили себя как безусловный враг человечества! — Не судите, да не судимы будете!
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