7 комментариев

Рекорд, который остался незамеченным.

Владельцы московского «Спартака» вложили в клуб в 2022 году 6,2 миллиарда рублей - указано в финансовой отчетности красно-белых. Этот показатель стал самым высоким с 2010 года. В 2021-м Федун вложил в клуб 529,8 миллиона рублей.

Напомним, что в сентябре прошлого года Леонид Федун и Вагит Алекперов передали клубу более 6 миллиардов рублей. Сообащается, что в договор о продаже акций включен пункт, согласно которому клуб оставляет сумму за собой, но имеет право тратить эти деньги только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и прочие нужды команды.

Также в прошедшем году клуб взял кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей. «Спартак» потратил 4,4 миллиарда рублей на приобретение долевых ценных бумаг и предоставление займов третьим лицам.

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака». До этого совладельцами «Спартака» являлись Алекперов и Федун.

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