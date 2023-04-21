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В 2022 году в «Спартак» было вложено больше 6 миллиардов рублей

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Рекорд, который остался незамеченным.

Владельцы московского «Спартака» вложили в клуб в 2022 году 6,2 миллиарда рублей - указано в финансовой отчетности красно-белых. Этот показатель стал самым высоким с 2010 года. В 2021-м Федун вложил в клуб 529,8 миллиона рублей.

Напомним, что в сентябре прошлого года Леонид Федун и Вагит Алекперов передали клубу более 6 миллиардов рублей. Сообащается, что в договор о продаже акций включен пункт, согласно которому клуб оставляет сумму за собой, но имеет право тратить эти деньги только на развитие инфраструктуры, а не на трансферы и прочие нужды команды.

Также в прошедшем году клуб взял кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей. «Спартак» потратил 4,4 миллиарда рублей на приобретение долевых ценных бумаг и предоставление займов третьим лицам.

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака». До этого совладельцами «Спартака» являлись Алекперов и Федун.

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7 комментариев

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Ленид Вилькин
На фото:всенародное чествование Федуна вложившего 6 миллиардов в родную инфраструктуру ,Леонид Арнольдович заслонил своей широкой спиной скромного Алекперова,не успевшего встать рядом.А вы пишите не заметили....😀
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Глеб Лубошнов
Теперь на трансферы минимум столько же потратили б..
Как минимум нужен центральный защитник, мощный и страшный, по типу Жиго
И действительно хороший нападающий
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Артём Петров
А турникеты можно тогда наконец поставить, что бы больше, чем полторы трибуны могли матч посещать?
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трахтенберг месть коней
Ответ Глеб Лубошнов
Теперь на трансферы минимум столько же потратили б.. Как минимум нужен центральный защитник, мощный и страшный, по типу Жиго И действительно хороший нападающий
При всей симпатии к Жиго, он был жутко косячный защитник, впрочем как и Жора... Я бы предпочел кого- нибудь посильнее
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mnogokotin-
Ответ Глеб Лубошнов
Теперь на трансферы минимум столько же потратили б.. Как минимум нужен центральный защитник, мощный и страшный, по типу Жиго И действительно хороший нападающий
при жиго больше пропускали ) я считаю что защей центральных хватает
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