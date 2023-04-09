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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов дал прогноз на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Торпедо» встретится с «красно-белыми».

«Вспоминая последние матчи «Спартака», никакой легкой прогулки у «красно-белых» быть не может. Команда последние матчи тяжело проводила и с клубами из низшей части турнирной таблицы. С «Торпедо» у «Спартака» будет московское дерби, такие игры всегда сложные и напряженные, в независимости от того, на каких местах команды находятся».

«Клотет что-то новое внушил «автозаводцам» и что-то изменил. Понятно, что все полностью в «Торпедо» он изменить не может, но, возможно, он поменял подход к работе и вселил уверенность в футболистов. «Чёрно-белые» выиграли последний матч и войдут в хорошем настроении в матч со «Спартаком». Игра будет сложная, тяжело предсказать исход матча, в этой встрече возможны любые исходы. Несколько туров назад я бы сказал, что «Спартак» фаворит, но сейчас этого не могу сделать.

Думаю, что этот матч будет результативным и команды забьют на двоих 3-4 мяча. Думаю, что «Торпедо» и «Спартак» сыграют в ничью со счетом 2:2», — сказал Чернышов Metaratings.ru.

«Торпедо» примет «Спартак» на домашнем стадионе в матче 23-го тура РПЛ 15 апреля в 19:00 по московскому времени. После 22 туров «Спартак» с 42 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 13 очками.

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