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Бушманов: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» будут бороться за призовую тройку в РПЛ

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Евгений Бушманов Евгений Бушманов
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Не верит в чемпионство.

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от расположения команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Зенит», скорее всего, займёт первое место. «Ростов», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за вторую и третью позиции. Шансы у этих трёх команд примерно равны», — сказал Бушманов.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка по итогам 22 туров. Следом идёт «Ростов», у которого 45 очков. Отметим, что команды встретятся в следующем туре в матче на «Ростов Арене». На третьем месте находится «Спартак» (42). В пятёрку лучших команд также входят московский ЦСКА (41) и грозненский «Ахмат» (36).

Источник: championat.com

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