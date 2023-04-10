Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что «Зенит» досрочно станет чемпионом России в текущем сезоне по итогам матча с московским «Спартаком».

«Зенит» в воскресенье в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура МИР РПЛ.

— Нападающие «Зенита» действуют плохо, у Семака есть кем их заменить. Выходит Кассьерра ничем не хуже, может забить. У Галактионова Дзюба играет плохо, и у «Локо» некого выпустить. Видно было, что во втором тайме «Локомотив» встанет, плюс пошли замены, люди выходящие не очень хорошо передвигались, а это сразу показатель.

Глушенков играет хороший матч и возит игроков «Зенита» — тренер его меняет. Дзюба, который малополезно сегодня играл — остается на поле. Тренер сам себя обезвреживает. «Зенит» с чемпионством уже, кстати. Когда оно произойдет? В матче со «Спартаком», наверное, — сказал Быстров.

«Зенит» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Следом расположились «Ростов» (44 очка) и «Спартак» (42). «Зенит» примет «красно‑белых» 6 мая в рамках 26‑го тура.

Источник: matchtv.ru