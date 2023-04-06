Команда вошла в черную полосу.

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков считает, что команда не будет в ближайшее время менять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Команда идёт в тройке, плюс участие в Кубке России. Поэтому я бы не сказал, что она находится в поиске тренера. Да, спад. Это бывает у всех команд, главное − вовремя преодолеть его. То, что «Спартак» хочет поменять тренера, мне кажется, это не соответствует действительности», — сказал Дьяков.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в конце прошлого сезона. Под его руководством команда после 21-го тура набрала 41 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 8 апреля, в рамках 22-го тура РПЛ «красно-белые» примут «Динамо», начало – в 19:30 мск.

Источник: euro-football.ru