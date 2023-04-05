Спартак ТВ
Блог

Александр Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом»

Клубы Клубы
Спартак Спартак
Александр Мостовой Александр Мостовой
Футбол Футбол

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о состоянии «красно-белых» в весенней части сезона и предположил, что может повлиять на зрелищность чемпионата России по футболу.

«А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом. Пальма первенства по яркости игры у них. А другие команды на одном плюс-минус уровне и создают интригу с «Зенитом». Поэтому делать акцент на то, что «Спартак» что-то там должен не стоит. Перед началом сезона я говорил — воспринимайте спокойно.

Во многих клубах ситуация, как в «Спартаке». Игра замкнута на одного лидера. Не может же быть двух Промесов. Чтобы найти Промесу замену, нужны люди, которые это человека «увидят». Не всем дано «видеть» таких молодых футболистов, а потом ещё и раскрыть их. Помните период, когда в ЦСКА покупали никому не известных игроков? Которые приезжали и становились лучшими. Это тяжело, не всем дано. Как можно «увидеть», если в футбол не играл?

На словах миллион агентов скажут: «Этот хороший». Ты деньги плати, тебе, что нужно, скажут. Чтобы чемпионат стал более зрелищным, нужно чтобы в клубах было больше людей, которые были в футболе. Ясно, что деньги играют большую роль, но, рядом с деньгами должны быть люди, которые в футболе лучше разбираются», — сказал Мостовой.

Накануне «Спартак» в Екатеринбурге уступил «Уралу» в ответном полуфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России (1:2) и по сумме двух матчей (2:3) вылетел в нижнюю сетку турнира.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять. На четвертой позиции располагается цска, который идёт в трёх очках от «Спартака».

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
А есть царь, который год от года не может лицензию получить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СергейЮЮ
Я что-то подзабыл, какие команды играли ярко под руководством Мостового?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Теперь весь день гонять из пустого в порожнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий