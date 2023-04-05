Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о состоянии «красно-белых» в весенней части сезона и предположил, что может повлиять на зрелищность чемпионата России по футболу.

«А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом. Пальма первенства по яркости игры у них. А другие команды на одном плюс-минус уровне и создают интригу с «Зенитом». Поэтому делать акцент на то, что «Спартак» что-то там должен не стоит. Перед началом сезона я говорил — воспринимайте спокойно.

Во многих клубах ситуация, как в «Спартаке». Игра замкнута на одного лидера. Не может же быть двух Промесов. Чтобы найти Промесу замену, нужны люди, которые это человека «увидят». Не всем дано «видеть» таких молодых футболистов, а потом ещё и раскрыть их. Помните период, когда в ЦСКА покупали никому не известных игроков? Которые приезжали и становились лучшими. Это тяжело, не всем дано. Как можно «увидеть», если в футбол не играл?

На словах миллион агентов скажут: «Этот хороший». Ты деньги плати, тебе, что нужно, скажут. Чтобы чемпионат стал более зрелищным, нужно чтобы в клубах было больше людей, которые были в футболе. Ясно, что деньги играют большую роль, но, рядом с деньгами должны быть люди, которые в футболе лучше разбираются», — сказал Мостовой.

Накануне «Спартак» в Екатеринбурге уступил «Уралу» в ответном полуфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России (1:2) и по сумме двух матчей (2:3) вылетел в нижнюю сетку турнира.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять. На четвертой позиции располагается цска, который идёт в трёх очках от «Спартака».

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