Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал «РБ Спорт» поражение «Спартака» от «Урала» (1:2) в Фонбет Кубке России. Он не видит оснований для кадровых перестановок после провального рестарта красно-белых.

Во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России московский «Спартак» уступил в гостях «Уралу» (1:2) и переместился в путь регионов (первый матч в Москве команды сыграли вничью 1:1). После игры «РБ Спорт» пообщался с Анатолием Бышовцем и узнал его мнение о последних неудачах красно-белых.

— Сегодняшний «Урал» достаточно хорошо организован, подготовлен физически и функционально, мобилен, — делится Бышовец. — На протяжении всего матча владеет инициативой и ограничивает соперника в стадии раннего развития атаки. Что касается спартаковцев, матч проходил со взаимными шансами, но у них очевидно есть проблемы из-за отсутствия Джикии и Промеса. Это сказывается. Команде не хватает психологической уверенности. Реализация также оставляла желать лучшего что с «Уралом», что с «Ахматом».

— Можно ли винить Абаскаля в провале команды после рестарта? Не переоценили тренера? — Нет, дело не в тренере. Он сумел объединить игроков, выстроить атмосферу, но учитывая низкий средний возраст игроков, есть проблема стабильности. Но я вижу в его работе больше положительного, команда идет в призах. Просто пока не удается сыграть в оптимальном составе. Я не вижу необходимости в перестановках в тренерском штабе.

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