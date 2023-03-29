Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался после ничьей с грозненским «Ахматом» (0:0) в 21-м туре российской Премьер-Лиги.

Бальде вышел на замену на 51-й минуте и не отметился ничем примечательным.

«Думаю, мы заслуживали большего. В первом тайме не так хорошо сыграли. Во втором были моменты, но мы их не реализовали. Так получилось. Кто в этом виноват? Виноваты мы сами. Где-то нам не повезло, где-то сами не доработали. Надо работать!

Моя форма? Работаю очень тщательно. Хорошо отработал на сборах. Сейчас уделяю внимание своей форме. Надо показать людям то, на что способен. Будет все зависеть от меня. Если покажу это, то люди увидят, что я достоин играть.

Игровое время? Возможно, мне хотелось играть больше. Самое главное — результат команды. Главное, чтобы все приносили пользу. Неважно сколько минут ты играешь, пять или сорок пять.

Мой русский? Следующее интервью на русском».

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