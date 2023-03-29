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Сенегальский форвард «Спартака» Бальде: «Следующее интервью дам на русском языке»

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Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался после ничьей с грозненским «Ахматом» (0:0) в 21-м туре российской Премьер-Лиги.

Бальде вышел на замену на 51-й минуте и не отметился ничем примечательным.

«Думаю, мы заслуживали большего. В первом тайме не так хорошо сыграли. Во втором были моменты, но мы их не реализовали. Так получилось. Кто в этом виноват? Виноваты мы сами. Где-то нам не повезло, где-то сами не доработали. Надо работать!

Моя форма? Работаю очень тщательно. Хорошо отработал на сборах. Сейчас уделяю внимание своей форме. Надо показать людям то, на что способен. Будет все зависеть от меня. Если покажу это, то люди увидят, что я достоин играть.

Игровое время? Возможно, мне хотелось играть больше. Самое главное — результат команды. Главное, чтобы все приносили пользу. Неважно сколько минут ты играешь, пять или сорок пять.

Мой русский? Следующее интервью на русском».

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ответ Марат Фархатович
Бегать одно, но ошибок больно много, навестить нормально не может. Плюс помешал Мозесу в концовке
Я не спорю. Я люблю футбол, чтобы были эмоции. Я сегодня получил. Потом принял 200 коньяка. Мне хорошо. Держи ещё плюс❤️
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Марат Фархатович
Ответ Ильдар Фарукшин
Не знаю статистику, но вроде набегал сегодня много. Плюс удар классный. Вратарь спас.. Всё равно держи плюс
Бегать одно, но ошибок больно много, навестить нормально не может. Плюс помешал Мозесу в концовке
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Ильдар Фарукшин
Ответ Марат Фархатович
Согласен. Но кроме Хлусевича, какой матч уже ошибок у него куча, не уровень он Спартака.
Не знаю статистику, но вроде набегал сегодня много. Плюс удар классный. Вратарь спас.. Всё равно держи плюс
0
0
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Марат Фархатович
Ответ Ильдар Фарукшин
Если правда уважуха. Сегодня понравился. Да и все понравилось. Ну не шло, бывает. Я получил удовольствие
Согласен. Но кроме Хлусевича, какой матч уже ошибок у него куча, не уровень он Спартака.
+1
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Ильдар Фарукшин
Если правда уважуха. Сегодня понравился. Да и все понравилось. Ну не шло, бывает. Я получил удовольствие
+1
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