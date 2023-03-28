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Евгений Ловчев: «Сборной России не существует, пока главный тренер говорит, что не держится за место»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В четверг, 23 марта, российские футболисты сыграли вничью с Ираном в Тегеране — 1:1. В воскресенье, 26 марта, сборная России обыграла команду Ирака в Санкт‑Петербурге со счетом 2:0.

«Сборная России − это некие люди, которые будут представлять страну в этой непростой ситуации, которая сейчас существует в мире. А когда сам тренер (Карпин) говорит, что не держится за то, чтобы быть главным тренером, то сборной как таковой не существует. Это я так считаю.

В игре с Ираком выделялись Обляков и Пиняев. В матче с Ираном в первые 15 минут выделялся Зиньковский − и все. А еще один игрок в матче с Ираком выделялся с огромным минусом − это вратарь Песьяков, который чуть не навалил больше лошади», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Источник: matchtv.ru

2 комментария

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toldo_slava
За место держатся только слабые специалисты. За сильных специалистов держится работодатель
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Андрей Корнилов
Ну прекратите уже ныть, будет мужиками, ведь что не случись по любому поводу только и читаешь этого нытика. Скоро договорится до того, что только он один всегда игру делал и все тренеры испрашивали у него разрешения, совета и защиты от нападок. Ну прям звезда недооценённый
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