Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру сборной России в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.

В четверг, 23 марта, российские футболисты сыграли вничью с Ираном в Тегеране — 1:1. В воскресенье, 26 марта, сборная России обыграла команду Ирака в Санкт‑Петербурге со счетом 2:0.

«Сборная России − это некие люди, которые будут представлять страну в этой непростой ситуации, которая сейчас существует в мире. А когда сам тренер (Карпин) говорит, что не держится за то, чтобы быть главным тренером, то сборной как таковой не существует. Это я так считаю.

В игре с Ираком выделялись Обляков и Пиняев. В матче с Ираном в первые 15 минут выделялся Зиньковский − и все. А еще один игрок в матче с Ираком выделялся с огромным минусом − это вратарь Песьяков, который чуть не навалил больше лошади», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Источник: matchtv.ru