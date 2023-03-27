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«Его уровень чуть выше, чем у российских нападающих». Ловчев о Кейта Бальде

Кейта Бальде Кейта Бальде
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Евгений Ловчев Евгений Ловчев
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Еще проявит себя.

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, почему у сенегальского форварда Кейта Бальде будет шанс проявить себя в составе «Спартака».

«Не буду гадать или придумывать причины, почему Бальде практически не играет. Хочется верить, что из-за спортивной составляющей сейчас играют те, кто сильнее. На сборах он себя проявлял, был активен. Его уровень чуть выше, чем у российских нападающих. В Италии он был на слуху и забивал. Он хороший парень. Думаю, еще заиграет. Сейчас, после паузы, у него отличная возможность доказать тренерскому штабу свою готовность. Шанс может быть в любой момент — дисквалификация или травма других игроков атаки. С «Оренбургом» он вообще заменил Джикию», — сказал Ловчев.

Бальде перешел в московский клуб в августе 2022 года. До этого он выступал за итальянские «Кальяри», «Интер», «Лацио», «Сампдорию» и за французскую команду «Монако».

В составе «Спартака» сенегальский футболист провел 3 игры. Во всех матчах он выходил на замену.

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Согласен
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Ленид Вилькин
У Ловчева потенциал хорошего футбольного агента:как Бальде презентует.Бальде,играй как надо-соотвествуй сказанному!
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Виталий
Ещё проявит себя , немного доверия , но Абаскалю в этом вопросе виднее
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Konstantin Zorin
Очень бы не хотелось, чтобы Бальде оказался вторым Кокореным.
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mnogokotin-
вместо шамара бы хотел его увидеть )
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