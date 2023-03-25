Спартак ТВ
Блог

🪪 🇷🇺 «Думаю, «Спартак» попытается со временем сделать российское гражданство Таварешу». Агент Крицюка о новичке красно-белых

Томаш Тавареш Томаш Тавареш
Спартак Спартак
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Яго Фернандес, агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, оценил переход в «Спартак» защитника Томаша Тавареша.

«Спартак» — самый известный клуб в России. Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак», и, я думаю, португалец будет очень хорошим игроком для лиги. Это все еще молодой талант с хорошей техникой, но его оборонительная игра нуждается в улучшении. Конечно, он может улучшить свои навыки и работать над физической формой. Пока защитник выглядит немного худоватым, и ему, возможно, придется поработать над своей силой. Я думаю, у него есть шанс стать новым Марио Фернандесом для российского футбола», — сказал Фернандес.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Тавареш в случае яркой игры вернуться в Европу.

«Прямо сейчас я в это не верю. Я слышал, что Малком и Клаудиньо недавно получили российские паспорта, хотя Клаудиньо всего два года в стране. Думаю, «Спартак» попытается со временем тоже сделать российское гражданство Таварешу», — добавил агент.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. В составе красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Если захочет ради бога. Но вопрос задали между прочим я так думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий