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Федун о матче сборных России и Ирана: «Счет должен был быть разгромным»

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Экс-президент «Спартака» Леонид Федун  отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно», — сказал Федун.

Также бывший президент «Спартака» оценил игру полузащитника Антона Зиньковского.

«Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось», — добавил Федун.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»

3 комментария

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КБ Сергей
А могла ли эта игра, быть лучше? Все игроки этой сборной, имеют контракты со своими клубами. Перед этими клубами, стоят определённые задачи, которые надо решать. А какие задачи стоят перед сборной сегодня? Какие у этой сборной перспективы, если в неё приглашают по не совсем понятным критериям? На официальные матчи, если бы они были, кого из этой сборной взял бы тренер, отвечающий за результат? Эти матчи, очень похожи на выезд трудовых коллективов «на картошку», в советские времена. Тогда от предприятия выделялась группа работников, которая отправлялась на автобусах в ближайший колхоз и целый день торчала кверху задом на картофельном поле, по уши в грязи. Кого-то это бесило, кому-то нравилось, ибо можно было отвлечься от работы и побухать на природе. Вот и со сборной сейчас то же самое.
Травм, вроде бы не было и, слава Богу. А игра и результат… да кому это интересно???
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Артур Межаков
Сборная Карпина просто на грани " фантастики"....
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Konstantin Zorin
Эксперт! 🤣
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