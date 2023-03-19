Бывший главный ряда клубов РПЛ Миодраг Божович уверен, что в следующем сезоне «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство, если сохранит главного тренера Гильермо Абаскаля и усилит состав. «Первое, что должен сделать «Спартак» — обязательно оставить Абаскаля на продолжительное время. Они чуть ли не каждые полгода меняли тренеров, это самое уязвимое место «Спартака». Если будет Абаскаль, то «Спартаку» точно будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом». Но еще нужно хорошее усиление состава, конечно. Где именно им нужно усилиться? Абаскаль сказал бы, что везде, ха-ха. Главное, чтобы клуб давал свободу творчества Гильермо. Он знает, что ему нужно, где нужно поднабрать и так далее. Если ему позволят реализовывать идеи, то «Спартак» усилится очень хорошо к следующему сезону».

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