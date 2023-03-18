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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев высказался о победе над «Спартаком»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над московским «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). «Понравилось, что игра получилось интересной с большим количеством опасных моментов у обеих команд. Сейчас объективно «Зенит» и «Спартак» выгодны отличаются от всех других по уровню. Тем и приятнее и ценнее сегодняшняя победа», — сказал Андреев. 

В активе подопечных Марцела Лички после матча со «Спартаком» 31 очко. Уральцы вышли на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив грозненский «Ахмат» и «Краснодар», у которых ещё есть матчи в запасе. От «Спартака» «Оренбург» отстаёт на девять набранных баллов.

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3 комментария

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Albert58
Ответ Barsansan1971@gmail.com
Вы это серьёзно???
Тогда объясни победы Оренбурга только лишь на своём поле: 10 побед на своём и девять поражений на чужом, только не надо рассказывать, что они перед своими болельщиками выкладываются.
+7
0
+7
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Barsansan1971@gmail.com
Ответ Albert58
Всё таки поля надо делать одинаковые, или искусственные или травяные. Эти ошибки Спартака пришли из-за того, что сразу не приспособились к полю.
Вы это серьёзно???
+1
-1
0
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Albert58
Всё таки поля надо делать одинаковые, или искусственные или травяные. Эти ошибки Спартака пришли из-за того, что сразу не приспособились к полю.
+3
0
+3
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