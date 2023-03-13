Спартак ТВ
Блог

«Мы использовали советы Симоняна». Мартинс рассказал, за счет чего смог забить победный гол в ворота «Факела»

Клубы Клубы
Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Спартак Спартак
Никита Симонян Никита Симонян
Футбол Футбол

На опыте.

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о встрече с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе красно-белых перед матчем 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Симонян — это легендарный нападающий «Спартака». Они разговаривали с нашими нападающими, давали некоторые совета. Мы использовали эти советы, чтобы забить в матче с «Факелом». Это были вещи, которые должны остаться внутри команды. Мы были очень рады увидеть их. Они дали нам отличную энергию. Они показали, что важно представлять «Спартак», — сказал Мартинс.

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Никита Павлович плохих советов не даст!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ленид Вилькин
Подсказ услышав Симоняна,его энергии накал ,Спартак вовсю попер в атаку и Мартинс третий закатал!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
С такими можно встречаться и вам полезно, и им приятно. Здоровья Романцеву и Симоняну
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий