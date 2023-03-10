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Рауль Рианчо: «Промес бьётся за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро»

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Квинси Промес Квинси Промес
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил вклад Квинси Промеса в успехи красно-белых. По мнению испанского специалиста, 31-летний нападающий отдает все силы в играх за московский клуб.

«Промес проводит отличный сезон. Он − лучший игрок Премьер-лиги. Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз. Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», − сказал Рианчо.

В текущем сезоне РПЛ после 18-то туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 45 очков. На второй строчке расположился «Спартака», записав на свой счет 37 баллов.

Промес лидирует в таблице по системе гол+пас, он забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»

6 комментариев

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Валентина Перцева
Ответ DeniSM
Единственный кто рвал и метал до чемпионского Спартака. В период безнадеги и раздрая..
И не ушел пока не помог «Спартаку» стать чемпионом, как и обещал.
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Владимир Молявин
Удачи, Квинси!!! Завтра надо забить 100-ый гол!!!
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Ленид Вилькин
Не корысти ради,а ради эмблемы,которой прикрыть бы чуточек проблемы.Антошка конечно парень хороший и нравится нам и Рианчио тоже!😀
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Виталий
Промес уже легенда
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DeniSM
Единственный кто рвал и метал до чемпионского Спартака. В период безнадеги и раздрая..
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Ильдар Фарукшин
Тут не поспоришь. Антошка это часть Спартака
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