Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил вклад Квинси Промеса в успехи красно-белых. По мнению испанского специалиста, 31-летний нападающий отдает все силы в играх за московский клуб.

«Промес проводит отличный сезон. Он − лучший игрок Премьер-лиги. Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз. Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», − сказал Рианчо.

В текущем сезоне РПЛ после 18-то туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 45 очков. На второй строчке расположился «Спартака», записав на свой счет 37 баллов.

Промес лидирует в таблице по системе гол+пас, он забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»