В расширенном списке − десять игроков «красных».

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, по какому принципу вызывают футболистов в сборную, а также порадовался большому количеству игроков «красно-белых», которые попали в расширенный список национальной команды на мартовский сбор.

«Когда главный тренер сборной выбирает, кого вызвать в национальную команду, он просматривает футболистов в разных клубах. Ему дается персональное задание по конкретным игрокам. После того как помощники главному тренеру докладывают информацию, кто как умеет играть, насколько дисциплинирован на поле, хорошо ли играет индивидуально – таких игроков берут на заметку и начинают следить три-четыре матча.

Те футболисты, которые попали в расширенный список сборной России, показывают стабильную игру, а дальше все уже идет на усмотрение главного тренера. Влияет тактика, по которой будет играть национальная команда: атаковать коллективно или играть как Лобановский – вся команда сзади и один Блохин впереди.

Обычно в СССР в сборную вызвали футболистов в количестве семи-восьми человек из клубов, которые являлись базовыми для национальной команды. Обычно это были такие клубы как «Спартак», цска и «Динамо». Эти команды по сей день дают для сборных своих игроков. Из «Локомотива» раньше ехали в сборную один-два человека. Также в большом количестве вызвались футболисты из украинских и грузинских клубов. По какому принципу сейчас будет работать Карпин, это его дело, которое я не имею права обсуждать. А так, я всегда рад, когда «Спартак» делегирует в сборную много футболистов», – сказал Кавазашвили.

В расширенный состав сборной России на мартовский сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Источник: metaratings.ru