Спартак ТВ
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🤦🤦🤦 Он вернулся! Гол «Спартака» - торжество российского футбола. Мяч Литвинова - его вершина

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Мингиян Бевеев
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Это вам не Серия А!

В эти минуты идет матч стартового тура весенней части РПЛ - «Спартак» принимает на своем поле «Урал».

Екатеринбуржцы открыли счет на 29-й минуте матча, благодаря голу Влута с пенальти.

«Спартак» сумел сравнять еще до перерыва - забил Руслан Литвинов, использовав рикошет от головы Мингияна Бевеева.

Что тут сказать, гол получился... забавный.

Взятию ворот предшествовал просто замечательный момент. Даже сложно определить, что в этой ситуации печальнее - игра «Урала» в обороне или решение Зобнина пробить?

Сам гол получился не менее забавным.

Только представьте, как бы это красиво выглядело, если б Бевеев носил красно-белую форму.

В эти минуты идет середина второго тайма - ничья 2:2.

4 комментария

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Pakegi
Очень рад за Руслана.

А Мешков...- животное... такое... пахучее... с рогами!!!
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trouble
Кто Он то? Мешков что-ли? Так он и не уходил из нашего футбола
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uvfacom
Урал разочаровал...
Автобус, отдал пространство...
Отдал владение мячом...
Спартак имея такое преимущество обязан был выигрывать с разницей 2-3 мяча.
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14orange
А в чём проблема первого скрина? Слева игрок вообще ни при делах. Справа первого перекрывают при получении мяча, второй находится по острым углом, Урал рискует такой позицией, зная, что вратарь стоит надёжный. Абсолютно нормальная оборона Урала. Собственно, это показывает уже следующий скрин, где все разобраны.
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