Это вам не Серия А!

В эти минуты идет матч стартового тура весенней части РПЛ - «Спартак» принимает на своем поле «Урал».

Екатеринбуржцы открыли счет на 29-й минуте матча, благодаря голу Влута с пенальти.

«Спартак» сумел сравнять еще до перерыва - забил Руслан Литвинов, использовав рикошет от головы Мингияна Бевеева.

Что тут сказать, гол получился... забавный.

Взятию ворот предшествовал просто замечательный момент. Даже сложно определить, что в этой ситуации печальнее - игра «Урала» в обороне или решение Зобнина пробить?

Сам гол получился не менее забавным.

Только представьте, как бы это красиво выглядело, если б Бевеев носил красно-белую форму.

В эти минуты идет середина второго тайма - ничья 2:2.