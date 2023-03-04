🤦🤦🤦 Он вернулся! Гол «Спартака» - торжество российского футбола. Мяч Литвинова - его вершина
Это вам не Серия А!
В эти минуты идет матч стартового тура весенней части РПЛ - «Спартак» принимает на своем поле «Урал».
Екатеринбуржцы открыли счет на 29-й минуте матча, благодаря голу Влута с пенальти.
«Спартак» сумел сравнять еще до перерыва - забил Руслан Литвинов, использовав рикошет от головы Мингияна Бевеева.
Что тут сказать, гол получился... забавный.
Взятию ворот предшествовал просто замечательный момент. Даже сложно определить, что в этой ситуации печальнее - игра «Урала» в обороне или решение Зобнина пробить?
Сам гол получился не менее забавным.
Только представьте, как бы это красиво выглядело, если б Бевеев носил красно-белую форму.
В эти минуты идет середина второго тайма - ничья 2:2.
А Мешков...- животное... такое... пахучее... с рогами!!!
Автобус, отдал пространство...
Отдал владение мячом...
Спартак имея такое преимущество обязан был выигрывать с разницей 2-3 мяча.