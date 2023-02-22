😮 Чорлука: «Я был очень близок к переходу в «Спартак»

«Локо» долго игнорировал истекающий контракт хорвата.

Бывший игрок «Локомотива» хорват Ведран Чорлука поделился информацией о том, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

«Я отлично сыграл на Евро-2016, после чего появилось предложение от «Спартака». Может быть, они скажут, будто такого не было, но я знаю, что было. Плюс были предложения от других клубов, а в «Локо» менялось руководство. Насчет меня приходили запросы, но никакой реакции от клуба. Какие команды хотели меня видеть? «Фиорентина», «Вест Хэм» и другие. Им никто не отвечал, и я не мог никому набрать, чтобы спросить: «Кто будет решать мой вопрос?» Появился еще «Мидлсбро», который поднялся в АПЛ. Команду тренировал Айтор Каранка, и клуб очень хотел, чтобы я к ним присоединился. А все никто не отвечал. В этот момент я был очень близок к переходу в «Спартак». Почему в итоге не перешел? «Локомотив» сделал то, что должен был, — поговорил со мной: «Ведран, мы тебя никуда не отпустим». Мне ведь хорошие клубы предлагали контракты на 4-5 лет. А у меня заканчивалось соглашение с «Локо» и не было общения с руководством. Мне нужно было понимать, что клуб на меня рассчитывает. Я хочу играть в «Локомотиве», но покажите, что и вы заинтересованы. Какой-то паники не было. Удивляло только отсутствие генерального директора, чего не может быть в такой команде, как «Локомотив», — сказал Чорлука.

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

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